Ночь StandUp
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Самый смешной StandUp в Петербурге. Лучшие комики города заряжают энергией: Топовые резиденты StandUp с ТНТ.?Дерзкие новички, о которых все говорят. Живые росты и откровенные шутки. Атмосфера: Уютный полумрак и камерная сцена — шутки бьют точно в цель. Мягкие диваны и столики у сцены — как в гостях у друзей. Авторские коктейли «для храбрости» перед выходом на сцену.
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