Ночь Разбитых Сердец — вечеринка от организаторов Emoland для всех, кто однажды был влюблён. Вспомнишь все свои громкие расставания, красивые истории любви, разбитые и вновь склеенные сердца и помечтаешь о сказочных принцах и принцессах. Тематические dj-сеты, под которые можно целоваться всю ночь, страдать по бывшему или встретить на танцполе любовь всей своей жизни. Вход с розами в целлофане строго запрещён. Line-up: Рома Жёлудь [rock club show] Daria Milk x Aneritaki х Krinitsky (TMNV) [dj set + guitar + drums] СЕКОНД ХЕНД [dj set] Братья Пилоты (Вася и Макс ШАРЫ) [dj set + drums] Level Dragon [sexy djent set] Ded Matt [dj set] Зови бывших, настоящих и будущих.