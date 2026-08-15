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Ночь пианино

Дворец Кваренги, Казанская улица, 7

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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ночной концерт фортепианной музыки в интерьерах Дворца Кваренги. Это будет 2-часовой фортепианный вечер, в рамках которого выступят четверо современных композиторов — Денис Стельмах, Сергей Сувид, Илья Поляков и Игорь Хабаров. Новый формат концерта подразумевает открытую и непринужденную обстановку с возможностью свободного перемещения по залам и общения как с другими гостями, так и с музыкантами. Помимо музыкальной программы, в одном из залов Дворца XIX века, построенного по проекту архитектора Джакомо Кваренги, тебя будет ожидать бар, где по желанию можно выбрать напитки и дополнить вечер приятным сопровождением. При этом технические возможности позволят тебе слушать фортепианную музыку из концертного зала в любой точке Дворца.

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