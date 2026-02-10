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Ночь лейбла Stereovision

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

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от 2260₽ до 39550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Специальная вечеринка от лейбла Stereovision— проекта, объединяющего артистов с ярко выраженным авторским звучанием и сильной энергетикой. В эту ночь на одной сцене соберутся: PAYSAGE — артист, получивший широкое внимание благодаря своим мощным сетам и вирусному видео в соцсетях NILS — представитель легендарной московской клубной сцены, резидент «Крыши Мира» SKIF — артист с узнаваемым драйвовым саундом, способным держать танцпол до утра SHPAKOFF — резидент вечеринки, открывающий ночь Формат события — ночная вечеринка с акцентом на качественную электронную музыку и атмосферу. Гостей ждёт: — танцпол и полноценный ночной формат — летняя терраса — бар и комфортная инфраструктура пространства

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