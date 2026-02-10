Открытие космического портала. В Ночь космонавтики Chakra Sound System собирает танцпол для настоящего космического полёта. Плотный звук, свет и та самая энергия, которая держит на танцполе до самого рассвета. Специальный гость — ZYCE (Сербия), один из ключевых артистов европейской progressive psytrance сцены. Его музыка звучит на крупнейших фестивалях мира и собирает танцполы по всей планете. ZYCE SAMADHI Kirill Orange Psyspace Yaleeni