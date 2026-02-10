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Ночь космонавтики

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие космического портала. В Ночь космонавтики Chakra Sound System собирает танцпол для настоящего космического полёта. Плотный звук, свет и та самая энергия, которая держит на танцполе до самого рассвета. Специальный гость — ZYCE (Сербия), один из ключевых артистов европейской progressive psytrance сцены. Его музыка звучит на крупнейших фестивалях мира и собирает танцполы по всей планете. ZYCE SAMADHI Kirill Orange Psyspace Yaleeni

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