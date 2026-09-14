Этой ночью ты отправишься не к звёздам, а нырнёшь в их отражение. Туда, где вместо воздуха — вода, а вместо дорог — течения, вокруг живут существа, которых ты никогда видел/а, развиваются уникальные экосистемы и неизведанные миры. Планетарий превратится в таинственный океан, и тебе предстоит провести в нём целую ночь. Это 7 часов полного погружения в звук, свет и пространство между сном и бодрствованием. Ночь гонгов — это иммерсивное шоу, медитация, групповая динамика и сеанс звукового расслабления. Более 30 музыкальных инструментов разных эпох и культур: от древних традиционных инструментов до ультрасовременных, созданных специально для проекта и практически не имеющих аналогов в России. В руках музыкантов они превращаются в живую звуковую историю — тонко срежиссированное путешествие от едва уловимых прозрачных текстур до глубокого рокота, напоминающего голоса самой Земли. И в эту ночь инструменты будут говорить на языке океана. И ещё десятки инструментов, тембров и неожиданных сочетаний. Программа события: Двери открываются для гостей в 23:00. 23:30 — Начало программы: приветствие, практика настройки на погружение под симфонию поющих чаш 22:45 — Погружение в звуковое расслабление с саундхиллинг 23:50 — Трансформационная сказка и иммерсивное шоу 00:05 — Суфийские кружения и музыка океана 00:45 — Гонг-медитация и звучание 4-х гонгов всю ночь 06:00 — Мягкое пробуждение под колокольчики коши и утренняя медитация 06:30 — Завершение мероприятия Что нужно взять с собой: — Коврик для йоги /пенку, или походный матрас — Плед/одеяло, подушка, спальник (всё то, что придаст максимум комфорта, возьми и тёплые вещи, на случай, если тебе будет холодно) — Удобную тёплую одежду для сна — Гигиенические принадлежности на утро — Бутылочку с водой, можно чай в термосе *Для каждого участника категории Стандарт предоставляется 1 кресло-мешок, для участников категории Комфорт предоставляется 2 кресла-мешка и плед, для участников категории ВИП предоставляется 2 кресла-мешка, плед и подушка Мастер гонгов этой ночи: Денис Ведерников — звукотерапевт, мастер игры на гонге. Преподаватель Кундалини йоги. Дипломированный массажист. Ведущий выездных тренингов и ретритов. Автор и ведущий практик саморазвития и расширения сознания. Анастасия Матуляк — сертифицирована инструктором Раджа йоги в Kaivalya Yoga Institute in Association with Maharashi Valmiki Vanaprasthashram, Hyderabad, India 2007 г, звукотерапевт Владимир Полухин — сертифицированный преподаватель YogaFlow и мастер гонг-медитаций. Обучался искусству проведения Гонг-сессий у Тома Солтрона, Алиции и Ричарда Эйлякас, 10 лет проводит гонг-медитации и другие мероприятия с гонгом Мария Туровская — преподаватель по кундалини йоге. Международная сертификация KRI . Опыт в практике 11 лет( из них 8 лет преподавания), мастер звуковых медитаций с гонгом и тибетскими чашами