Волшебная ночь гонгов, которая откроет перед тобой врата в эльфийский лес, где каждый звук — как дыхание звёзд, а каждое прикосновение вибрации — как шёпот древней магии. Что тебя ждёт: — Кундалини-йога — настройка тела перед путешествием — Живое звучание хрустальных чаш и флейты — Гонги, вибрирующие в ритме лесных созвездий — Эльфийская сказка в практике йога-нидры — Тайные задания от Лесных Стражей — только для тебя — Эльфийская предсказательница, открывающая нити Судьбы — Какао на рассвете — как напиток утреннего леса Присоединяйся — быть может, в эту ночь ты услышишь голос Древа Души.