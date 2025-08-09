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Ночь гонгов «Сказки Эльфийского леса»

LiveBody, Кузнечный переулок, 6

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Волшебная ночь гонгов, которая откроет перед тобой врата в эльфийский лес, где каждый звук — как дыхание звёзд, а каждое прикосновение вибрации — как шёпот древней магии. Что тебя ждёт: — Кундалини-йога — настройка тела перед путешествием — Живое звучание хрустальных чаш и флейты — Гонги, вибрирующие в ритме лесных созвездий — Эльфийская сказка в практике йога-нидры — Тайные задания от Лесных Стражей — только для тебя — Эльфийская предсказательница, открывающая нити Судьбы — Какао на рассвете — как напиток утреннего леса Присоединяйся — быть может, в эту ночь ты услышишь голос Древа Души.

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