Беговое комьюнити для знакомств в реальной жизни. Бегают, чтобы знакомиться: для дружбы, отношений, нетворкинга, совместных поездок и просто классно проводить время. Бег здесь вообще не главное — он выступает поводом собраться. Создают пространство, где легко начать разговор, познакомиться с новыми людьми и найти тех, с кем совпадаешь по образу жизни. Что будет: Сначала знакомство и пробежка 5 км в лёгком разговорном темпе. Во время пробежки несколько раз смена парами, чтобы познакомиться с максимальным количеством людей. После возвращение в бар, получишь бесплатное пиво или лимонад и останешься на вечеринку с диджеем.