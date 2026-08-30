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No Solo Run — беговая вечеринка занкомств

drink drank drunk, Лиговский проспект, 50Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Беговое комьюнити для знакомств в реальной жизни. Бегают, чтобы знакомиться: для дружбы, отношений, нетворкинга, совместных поездок и просто классно проводить время. Бег здесь вообще не главное — он выступает поводом собраться. Создают пространство, где легко начать разговор, познакомиться с новыми людьми и найти тех, с кем совпадаешь по образу жизни. Что будет: Сначала знакомство и пробежка 5 км в лёгком разговорном темпе. Во время пробежки несколько раз смена парами, чтобы познакомиться с максимальным количеством людей. После возвращение в бар, получишь бесплатное пиво или лимонад и останешься на вечеринку с диджеем.

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