Музыканты петербургской группы Страсть готовы подарить тебе целый вечер настоящего гранжа от культовых Nirvana. Несравненный вокалист в образе Курта Кобейна будет рвать микрофон своим голосом и затягивать легендарные соло, а уникальной чертой шоу станет сет лист на русском языке, чтобы ты буквально прочувствовал на себе драйв и эмоцию каждого слова.