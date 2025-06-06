Nirvana Cover Show
Лиговский просп., 111-113-115В
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыканты петербургской группы Страсть готовы подарить тебе целый вечер настоящего гранжа от культовых Nirvana. Несравненный вокалист в образе Курта Кобейна будет рвать микрофон своим голосом и затягивать легендарные соло, а уникальной чертой шоу станет сет лист на русском языке, чтобы ты буквально прочувствовал на себе драйв и эмоцию каждого слова.
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