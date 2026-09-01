Рэп-исполнительница из Новосибирска. Её музыка по мощности и стилю похожа на реинкарнацию сибирского панка на новом витке. Лирика Нины Потехиной — штурм метафизического горизонта, это своего рода поэзия наощупь, ищущая прорыв в безначальное, бесконечное, надындивидуальное. От рэпа она берет лишь необходимое лично ей — магию речитатива, гипнотизм заклинания. И вот теперь та же подлинность и аналогичный градус экзистенциальной ярости ощущается в песнях Нины Потехиной.