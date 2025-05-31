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Никита Купцов «Головная боль: когда бежать к врачу?»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Наше время стало эпохой колоссальных информационных и когнитивных нагрузок, сидячей работы и хронического стресса. На целый вал различных внешних факторов организм не может не реагировать, и часто именно головная боль становится постоянным спутником для многих людей. Это может стать настолько привычным, что человек просто глотает обезболивающее лекарство и не обращает внимание на важные симптомы. На лекции рассмотришь виды головной боли, обсудишь «красные флаги», которые нельзя игнорировать, поговоришь о том, могут ли обезболивающие препараты навредить и почему при головной боли назначают антидепрессанты. Разберешь типовые заключения МРТ головного мозга, клинические случаи из приемного отделения и методы профилактики боли. Лектор: Никита Купцов. Врач-невролог, дежурант приемного отделения больницы скорой помощи. Автор образовательного телеграм-блога о медицине. Количество мест ограничено.

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