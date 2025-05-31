Наше время стало эпохой колоссальных информационных и когнитивных нагрузок, сидячей работы и хронического стресса. На целый вал различных внешних факторов организм не может не реагировать, и часто именно головная боль становится постоянным спутником для многих людей. Это может стать настолько привычным, что человек просто глотает обезболивающее лекарство и не обращает внимание на важные симптомы. На лекции рассмотришь виды головной боли, обсудишь «красные флаги», которые нельзя игнорировать, поговоришь о том, могут ли обезболивающие препараты навредить и почему при головной боли назначают антидепрессанты. Разберешь типовые заключения МРТ головного мозга, клинические случаи из приемного отделения и методы профилактики боли. Лектор: Никита Купцов. Врач-невролог, дежурант приемного отделения больницы скорой помощи. Автор образовательного телеграм-блога о медицине. Количество мест ограничено.