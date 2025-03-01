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Никита Исанов: «Эпидемии. Был ли шанс выжить?»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Чума стоит на первом месте в списке трех особо опасных инфекций в истории человечества. Количество жертв погибших от чумы исчисляются сотнями миллионов человек. Она влияла на историю, меняла эпохи, губила королей и простых уличных лавочников. Она может унести жизнь за несколько часов. А может даже не тронуть человека, находящегося внутри зачумленного города. Человечество неоднократно за всю свою историю переживало ужасы смертоносных эпидемий. Чума, а позже холера — это то, о чем не то, что говорить, думать боялись. В XIX веке Россия пережила 37 холерных лет. Чума же возвращалась в Россию еще чаще. О том, что такое «чума» наука узнала только в конце XIX века. Но сколько всего предки пережили до этого… Приходи поговорить о самых смертоносных болезнях в истории человечества самым подробным образом. Тебе будет где погрустить, а где посмеяться. Лектор: Никита Исанов - историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе». Количество мест ограничено.

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