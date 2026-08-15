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НИИЧАВО

Комарово, ДК «Суббота», Кавалерийская улица, 4/4И

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Pop-Up Gallery и Дачный клуб «Суббота» рассекречивают архив под названием «НИИЧАВО» — оммаж институту чародейства и волшебства из романа Стругацких, где магия была рутинной частью научной работы. В выставке участвуют три автора, двое из которых представлены в программе галереи впервые. Вильгений Мельников работает со скульптурой из металла, обращаясь к античным сюжетам и мифологии. Саша Нефёдова-Глейзер, новое имя в программе Pop-Up Gallery, показывает работы на стыке найденных объектов и личных архивов. Катарина Кано, также дебютирующая в программе галереи, работает на пересечении скульптуры и анимации, оживляя мотивы леса и фольклора. Каждый из трех художников работает со своим «архивом» — дутой сталью, найденными предметами, анимацией — но объединяет их общая идея: любое чудо, если приглядеться, оказывается результатом кропотливой работы. Выставка проходит в ДК «Суббота» в историческом здании Дома творчества писателей в Комарово, где братья Стругацкие придумали сюжет «Пикника на обочине». Название «НИИЧАВО» отсылает к институту чародейства и волшебства из романа Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где магия была частью обычного рабочего процесса — именно так на выставке существуют скульптура, инсталляция и анимация. Ежедневно с 10:00 до 22:00

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