ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Night Kitchen

Пряности и Радости, Малая Посадская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 999₽ до 3499₽
Возраст 0+
Вечеринки
Еда

Про событие

В 13:00 стартует чемпионат по киберспорту в популярные игры на PS5 с больших экранов. А вечером топовые ди-джеи Москвы и Питера будут готовить для тебя авторские блюда на кухне. После вкусного ужина начинается хаус вечеринка с уже полюбившимися ди-джеями - от которых ты насладишься их музыкой в качестве танцев и хорошего настроения до самого утра.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста