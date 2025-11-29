В 13:00 стартует чемпионат по киберспорту в популярные игры на PS5 с больших экранов. А вечером топовые ди-джеи Москвы и Питера будут готовить для тебя авторские блюда на кухне. После вкусного ужина начинается хаус вечеринка с уже полюбившимися ди-джеями - от которых ты насладишься их музыкой в качестве танцев и хорошего настроения до самого утра.