Night Kitchen
Пряности и Радости, Малая Посадская улица, 3
Начало:
Завершение:
от 999₽ до 3499₽
Возраст 0+
Вечеринки
Еда
Про событие
В 13:00 стартует чемпионат по киберспорту в популярные игры на PS5 с больших экранов. А вечером топовые ди-джеи Москвы и Питера будут готовить для тебя авторские блюда на кухне. После вкусного ужина начинается хаус вечеринка с уже полюбившимися ди-джеями - от которых ты насладишься их музыкой в качестве танцев и хорошего настроения до самого утра.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи