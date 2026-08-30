Район Нарвской заставы — заповедник ленинградского авангарда. Здесь в 1920-е годы разворачивался мощный социальный эксперимент — создавалась идеальная жилая среда для победившего пролетариата. Ничего лишнего и ничего личного. Жилмассивы, фабрики-кухни, универмаги, школы, гигантские общественные бани, дворцы культуры и административные здания проектировали самые талантливые и дерзкие архитектурные умы того времени. Участники прогулки поймут, почему даже в наше время авангардная застройка Нарвской заставы может быть эталоном «новой архитектуры» и до сих пор способна вдохновить каждого из нас на смелые эксперименты. Во время экскурсии ты увидишь: — ансамбль домов для рабочих на Тракторной улице с полуарками и уютными двориками — заброшенные бани «Гигант» архитектора Никольского, где мылись до 4000 человек в сутки — первый в СССР дворец культуры — школу имени 10-летия Октября с башенкой обсерватории — кварталы послевоенной малоэтажной застройки — барельеф с серпом, молотом, гантелью и ракеткой А ещё ты узнаешь: — в чем заключаются основные принципы архитектуры конструктивизма — какие материалы использовали конструктивисты в условиях дефицита послереволюционных лет — что такое ленточное окно — откуда взялось название «немецкие дома» во второй половине 1940-х годов Начало прогулки: площадь Стачек, 1, Нарвские триумфальные ворота (от м. «Нарвская» нужно спуститься в подземный переход под проспектом Стачек и подняться по лестнице направо, к площадке перед воротами). Завершение: сквер перед школой на пр. Стачек, 5. Организационные моменты: — Экскурсия полностью проходит на улице, пожалуйста, одевайся по погоде и надевай удобную обувь. Также можно взять с собой термос с чаем. —На протяжении всего маршрута не будет возможности посетить туалет. Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Предварительная покупка билетов обязательна. Если у тебя возникли трудности с оплатой на сайте, позвони, пожалуйста, по телефону 748-26-50. В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm). Продолжительность: 2 часа Ближайшие даты: 30 августа 11:00 5 сентября 11:00 10 сентября 19:00 13 сентября 11:00