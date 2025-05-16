Если ты любишь честную музыку от души — этот концерт для тебя! Никаких фильтров и обработки, только искренние эмоции и живые инструменты. Музыкальный стиль коллектива можно охарактеризовать как местную инди-музыку с элементами современной поп-культуры. Группа продолжает активную творческую деятельность, выпуская новые композиции и альбомы. Что тебя ждёт: - Любимые хиты: Променад, Кино, Заря в акустике - Тёплая атмосфера и общение без пафоса - Возможность спеть вместе с музыкантами