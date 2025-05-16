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Ничего. Акустика

Циферблат на Мойке, набережная реки Мойки, 90

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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Если ты любишь честную музыку от души — этот концерт для тебя! Никаких фильтров и обработки, только искренние эмоции и живые инструменты. Музыкальный стиль коллектива можно охарактеризовать как местную инди-музыку с элементами современной поп-культуры. Группа продолжает активную творческую деятельность, выпуская новые композиции и альбомы. Что тебя ждёт: - Любимые хиты: Променад, Кино, Заря в акустике - Тёплая атмосфера и общение без пафоса - Возможность спеть вместе с музыкантами

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