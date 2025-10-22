На лекции будут рассмотрены два принципиально разных подхода к использованию искусственного интеллекта и нейросетей в искусстве. Участники узнают, как традиционная эстетика сменяется идеей активного соавторства алгоритмов, превращая художественное творчество в динамичное взаимодействие между человеком и машиной. Известный художник и теоретик Дмитрий Булатов разберёт примеры, в которых ИИ проявляет свойства самоорганизации, трансформируя саму природу искусства. Лектор: Дмитрий Булатов — художник, теоретик искусства, куратор. Организатор проектов в области Art&Science и новых медиа. Автор книг и антологий по искусству, член редакционных советов журналов «DOC(K)S» (Франция) и «NOEMA» (Италия). Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться. В Европейском университете действует пропускной режим. При регистрации на мероприятие нужно указать ФИО, как в паспорте, и в день мероприятия взять с собой документы, удостоверяющие личность.