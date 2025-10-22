Нейросети, которые я знал и любил
Шпалерная улица, 1
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
На лекции будут рассмотрены два принципиально разных подхода к использованию искусственного интеллекта и нейросетей в искусстве. Участники узнают, как традиционная эстетика сменяется идеей активного соавторства алгоритмов, превращая художественное творчество в динамичное взаимодействие между человеком и машиной. Известный художник и теоретик Дмитрий Булатов разберёт примеры, в которых ИИ проявляет свойства самоорганизации, трансформируя саму природу искусства. Лектор: Дмитрий Булатов — художник, теоретик искусства, куратор. Организатор проектов в области Art&Science и новых медиа. Автор книг и антологий по искусству, член редакционных советов журналов «DOC(K)S» (Франция) и «NOEMA» (Италия). Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться. В Европейском университете действует пропускной режим. При регистрации на мероприятие нужно указать ФИО, как в паспорте, и в день мероприятия взять с собой документы, удостоверяющие личность.
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