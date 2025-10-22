ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нейросети, которые я знал и любил

Шпалерная улица, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На лекции будут рассмотрены два принципиально разных подхода к использованию искусственного интеллекта и нейросетей в искусстве. Участники узнают, как традиционная эстетика сменяется идеей активного соавторства алгоритмов, превращая художественное творчество в динамичное взаимодействие между человеком и машиной. Известный художник и теоретик Дмитрий Булатов разберёт примеры, в которых ИИ проявляет свойства самоорганизации, трансформируя саму природу искусства. Лектор: Дмитрий Булатов — художник, теоретик искусства, куратор. Организатор проектов в области Art&Science и новых медиа. Автор книг и антологий по искусству, член редакционных советов журналов «DOC(K)S» (Франция) и «NOEMA» (Италия). Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться. В Европейском университете действует пропускной режим. При регистрации на мероприятие нужно указать ФИО, как в паспорте, и в день мероприятия взять с собой документы, удостоверяющие личность.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста