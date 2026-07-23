ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нейромонах Феофан

Roof Place
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 11000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Нейромонах Феофан собирает гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения в формате опен-эйр: петь, хохотать да безудержно плясать вместе с драмодеем и его бессменными спутниками — диджеем Никодимом и медведем — под открытым небом. Предпочитающий скрывать свою личность под образом старца артист, сказавший новое слово в музыке и привлекший внимание широкой аудитории, получил отклик в сердцах и любителей электронной музыки, и закоренелых фанатов рока, и брутальных гиков, и маленьких детей. В 2024 году Нейромонах Феофан отметил 15-летие: за эти годы он вырастил поколение слушателей, которые теперь ходят на его концерты целыми семьями. Концерты Феофана — это шоу, происходящее не только на сцене, но и в зале: гости наряжаются в народные костюмы, становясь частью неповторимой атмосферы, а массовые забавы для аудитории создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста