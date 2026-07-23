Нейромонах Феофан
Кожевенная линия, 30
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от 2200₽ до 11000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Нейромонах Феофан собирает гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения в формате опен-эйр: петь, хохотать да безудержно плясать вместе с драмодеем и его бессменными спутниками — диджеем Никодимом и медведем — под открытым небом. Предпочитающий скрывать свою личность под образом старца артист, сказавший новое слово в музыке и привлекший внимание широкой аудитории, получил отклик в сердцах и любителей электронной музыки, и закоренелых фанатов рока, и брутальных гиков, и маленьких детей. В 2024 году Нейромонах Феофан отметил 15-летие: за эти годы он вырастил поколение слушателей, которые теперь ходят на его концерты целыми семьями. Концерты Феофана — это шоу, происходящее не только на сцене, но и в зале: гости наряжаются в народные костюмы, становясь частью неповторимой атмосферы, а массовые забавы для аудитории создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.
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