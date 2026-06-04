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Нейрографика: создать нейрокод своей цели

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где искусство становится инструментом достижения целей. НейроГрафика — это арт-метод, который переводит твою цель из области абстрактных желаний в визуальный алгоритм. Ты не просто рисуешь — ты создаёшь нейрокод, который фиксирует намерение, активирует внимание и запускает движение к результату. Под руководством опытного тренера ты пройдёшь все пять шагов целеполагания через творчество. Готовый рисунок становится твоим личным нейро-якорем. Он будет напоминать о цели, активировать внимание и возвращать к действию. Ты забираешь его с собой и размещаешь на видном месте. Зачем приходить? Здесь ты поговоришь о том, как соединить бизнес-логику с творческой энергией. Нейрографика — это мост между ними. На мастер-классе: — сформулируешь цель в новом, более точном языке — создашь визуальный образ, который будет работать на тебя Ведущая: Алла Беленкова — бизнес- тренер, супервизор, инструктор нейрографики, нейрофасилитатор, бизнес коуч, основатель сообщества БИК Все материалы предоставляются.

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