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Нейробиология зависимостей: от соцсетей до веществ

Гостиница «Октябрьская», Орловский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2300₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции разберут самые популярные мифы, с научной точки зрения посмотрят, как зависимость изменяет нейронные пути, снижая чувствительность к удовольствию и нарушая контроль над импульсами. Поймёшь, почему для зависимого дело не в том, чтобы «кайфовать», а в том, чтобы снова чувствовать себя нормально. Узнаешь, как связаны лайки и дофамин, как мозг превращает каждую чашку латте и каждую новую пластинку в удовольствие, и что такое интермиттирующее (перемежающееся) подкрепление — самый мощный механизм формирования привычек. И самое главное — поймёшь, при чём тут знаменитый эксперимент с голубем и рычагом. Детально разберёшь, как мезолимбическая система создаёт навязчивую цепочку «стимул — реакция — награда», и почему из этой петли так трудно вырваться. А также поговоришь о том, как сегодня работают с зависимостями в доказательной медицине: почему методы вроде «кодирования» давно устарели и стали опасным мракобесием. Лектор: Кирилл Сычёв — врач-психиатр, психотерапевт, основатель проекта «Неформат (Neformat)».

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