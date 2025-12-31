New Year’s Astra
наб. Крюкова канала, 12
Начало:
Завершение:
от 3500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Добро пожаловать в ночь, где сбываются желания! Танцы до рассвета, сияние огней, тёплые объятия и первый тост под бой курантов — все это ждёт тебя на New Year’s Astra.
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