ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

New Year’s Astra

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Добро пожаловать в ночь, где сбываются желания! Танцы до рассвета, сияние огней, тёплые объятия и первый тост под бой курантов — все это ждёт тебя на New Year’s Astra.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста