Волшебство смены эпох, объединяющее весь мир в трепет предвкушения нового произведения под названием «2026». Впереди — финальная ночь года, символами которой станут бесконечный полёт, гастрономическое искусство, симбиоз живого звучания и электронного саунда. Открытие клуба после курантов — в 00:30 Special guest — dmaselle Support by: Patmogh, Lilo Andzho Secret room: Igor Bear, Vag Li On the mic: Ivan Blietz