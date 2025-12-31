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New Year Night

Maison rouge, Конюшенная площадь, 2Г

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Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Волшебство смены эпох, объединяющее весь мир в трепет предвкушения нового произведения под названием «2026». Впереди — финальная ночь года, символами которой станут бесконечный полёт, гастрономическое искусство, симбиоз живого звучания и электронного саунда. Открытие клуба после курантов — в 00:30 Special guest — dmaselle Support by: Patmogh, Lilo Andzho Secret room: Igor Bear, Vag Li On the mic: Ivan Blietz

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