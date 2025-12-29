В программе: * диджей сет от SOMER * Выступление от лучших МС города: МС СВАГИ И NATRUPE! * Секретные гости и популярные блогеры! * Авторская световая инсталляция и проекции, создающие атмосферу зимнего леса и городской искрящейся ночи В лайнапе: Somer / Свага / Natrupe / pastly / МОЛОДОЙ DEFO / Aagaard