Тёплый и душевный новогодний праздник в Sound Club, где гостей ждёт шоу-программа, новогодние декорации и секретные гости. Вход открыт всю ночь независимо от времени прихода. В программе: Asio, Klopotа, Sheen G, Moti, SMOTHIES, MC Web Punk, MAR TEAM, Arturque, INSANIA, DJ Sharapov, Nextime. FC/DC