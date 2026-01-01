New Year 2026
Sound Club, Кожевенная линия, 40Б
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от 1290₽ до 3999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тёплый и душевный новогодний праздник в Sound Club, где гостей ждёт шоу-программа, новогодние декорации и секретные гости. Вход открыт всю ночь независимо от времени прихода. В программе: Asio, Klopotа, Sheen G, Moti, SMOTHIES, MC Web Punk, MAR TEAM, Arturque, INSANIA, DJ Sharapov, Nextime. FC/DC
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