Вороний Бал
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 4300₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
В эту ночь город живёт по одним правилам, а ты — по другим. Не каждому дано увидеть, как начинается этот бал, но если ты читаешь это — приглашение уже в твоих руках. 31-го декабря VNVNC откроет двери на закрытый приём, о котором упоминали в письмах и дневниках те, кто умел видеть больше обычного. Вход туда — честь, а присутствие — знак избранности. Полночь встретишь красиво: много света, блеск бокалов, музыка, которая исполнит самые сокровенные желания. а дальше — обратный отсчёт, бой курантов и вечеринка до самого утра, где маски наверняка откроют больше, чем скрывают. reserve 8-921-410-44-40 FC/DC 18+ (только оригиналы документов) билет или бронь стола — проход без очереди
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