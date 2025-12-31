ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Вороний Бал

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4300₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

В эту ночь город живёт по одним правилам, а ты — по другим. Не каждому дано увидеть, как начинается этот бал, но если ты читаешь это — приглашение уже в твоих руках. 31-го декабря VNVNC откроет двери на закрытый приём, о котором упоминали в письмах и дневниках те, кто умел видеть больше обычного. Вход туда — честь, а присутствие — знак избранности. Полночь встретишь красиво: много света, блеск бокалов, музыка, которая исполнит самые сокровенные желания. а дальше — обратный отсчёт, бой курантов и вечеринка до самого утра, где маски наверняка откроют больше, чем скрывают. reserve 8-921-410-44-40 FC/DC 18+ (только оригиналы документов) билет или бронь стола — проход без очереди

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста