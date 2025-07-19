Neuropunk Festival выходит на новый уровень! На крыше Roof Place тебя ждёт главное событие отечественной drum&bass сцены. Впервые в истории фестиваля — 2 иностранных гостя и ведущие артисты подкаста Neuropunk! Лайнап: 2 секретных гостя! — Bes — Paperclip — Gyda — Mizo — Gancher&Ruin — 2Whales — Krot — Punchman — Vecster — Nerv3 — 3xil3 — TMVT — Netspher — Bullaway — Human made — Plasti-x — System info — Graviplash — D.O.K. — Gremlin