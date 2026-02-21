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Про событие
Погружение в мир тяжелых басов и техничного саунда— ночь Drum&Bass движения. Специальный гость — Vecster, aртист, чьи релизы сотрясают танцполы и получают поддержку от топовых мировых продюсеров. Вместе с ним за пультом соберутся резиденты — те, кто знает толк в качественном ломаном ритме. Девять диджеев, одна ночь и бесконечный поток нейро-энергии.
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