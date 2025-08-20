«Реальная связь»: дейтинг с сексологом
улица Достоевского, 13
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/nikuusiiaa «Реальная связь» — это безопасный и легкий дейтинг с сексологом, где после искренних разговоров создаются настоящие связи. Что вообще за дейтинг придумали и чем он отличается от всех остальных? 1. Ничего неприличного: сексолог выступает в роли ведущей-модератора и лишь помогает создать безопасную и корректную атмосферу, где «нет» значит «нет». 2. Выше шанс встретить «своего» человека: ведь сюда приходят те, кто поддерживает здоровый подход к отношениям, а не поверхностные чаты и бесконечные свайпы, которые забирают много энергии и времени. 3. Поэтапное эмоциональное сближение: мы продумали формат, где сначала ты смеёшься с прикольных заданий, а потом тэт-а-тэт обсуждаешь то, что тебе действительно важно при построении отношений. Как все происходит? Всего есть 3 этапа знакомств, где первые два помогают убрать неловкость и немного расслабиться. А основной — это время для личного общения один на один с карточками purpur, благодаря которым не нужно придумывать, как начать разговор или как лучше себя представить. Это возможность узнать, случится ли у вас мэтч и совпадут ли взгляды. В билет входит welcome-drink Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
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