Познание себя через взгляды людей противоположного пола. Смелая встреча для тех, кто хочет узнать, что о нём/о ней думают другие. Зачем это? Иногда мы не знаем о себе то, что отчетливо видят окружающие. Не понимаем, как мы выглядим в глазах других и какое впечатление производим на людей. Эта встреча поможет тебе: — Увидеть себя с неожиданной стороны — Заметить собственные черты, которые восхищают других, но кажутся тебе посредственными или неважными — Подсветить особенные паттерны своего поведения, которые влияют на твои отношения и взаимодействие с противоположным полом Что будет на встрече: — 25 новых знакомств — Интерактивы, направленные на самопроявление — Упражнения и техники, которые позволят тебе узнать, как тебя воспринимают в контексте романтических отношений (какие качества делают тебя привлекательным, и какие аспекты можно улучшить) — Обсуждения и задания, направленные на выявление твоего восприятия в глазах противоположного пола, включая первое впечатление, внешность и потенциальные качества партнера Узнай себя с новой стороны и раскрой свои возможности в отношениях.