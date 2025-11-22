Мероприятие для тех, кто хочет найти свой путь и стремится к переменам в жизни и обществе. Тему предназначения будешь обсуждать с людьми, активно работающими в сфере добровольчества и культуры. О чём будешь говорить? — Как осмелиться строить жизнь, опираясь на ценности, следуя предназначению? — Что меняется в человеке на этом пути действия? — Что помогает не сдаться? — Что мотивирует? Нетворкинг включает диалоги участников в парах, меняющихся в течение вечера, обсуждение в группах со спикерами. Те, кто хотят поделиться мечтой, идеей или своим проектом (рабочим или задуманным), смогут это сделать на «открытом микрофоне». Организаторы расскажут, что стоики говорили о предназначении в небольшом философском включении. Будет доска «Мечты», на которой участники смогут написать, о чём мечтают, но пока не решились воплотить, и доска «Контакты», чтобы было проще знакомиться. А вдруг ты сможешь прямо на нетворкинге собрать команду единомышленников или создать с кем-то новый общий проект? Ведущие: Вероника Антонова — волонтёр, работающий в направлениях экологии, помощи диким и домашним животным, поддержке детей и пожилых людей. Участвует в сборе книг для сельских библиотек. Является координатором волонтёров центра помощи диким животным «Велес» и взаимодействует с крупными компаниями по организации разных видов благотворительной поддержки. Маргарита Опалинская — руководитель искусствоведческого клуба для детей и взрослых «Фенестра», проводник в сложный мир истории культуры. Софья Григорьева — художник и скульптор. В своём творчестве исследует связь личности и сообщества, а также влияние индивидуальности на формирование культурной среды. Участвовала в многочисленных персональных выставках и творческих проектах города. Александра Наумова — координатор проекта «Искорки Доброты», где бережно вдохновляют самых маленьких волонтёров на добрые поступки, знакомят с локальными благотворительными проектами и людьми, которые каждый день делают мир лучше.