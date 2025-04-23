Нетворкинг «Дух авантюризма»
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Про событие
Здесь собирают людей которые ярко проводят свою жизнь и не боятся приключений! С ними можно знакомиться, колабиться и отправляться в путешествия. Жизнь одна: живи её здесь и сейчас. Организатор Тома Стулова – генератор идей и оптимист и человек-энергия. Создает необычные и интересные мероприятия в своём клубе коммуникативных игр: вечеринки, пикники, творческие мастер-классы и водит походы. Тома зовёт близких по духу людей - они поделятся своими историями про то как жили зарубежом, строили бизнес и круто проводили время. Что будет: -Блок коммуникативных игр на знакомство. -Классные спикеры. -А так же кто хочет выделится - есть возможно выступить в течении минуты и рассказать о себе 500р. А потом можно идти танцевать в барном кластере! Регистрация обязательна. Все вопросы: https://t.me/tomastulova
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