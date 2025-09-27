ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нетипичный нетворкинг

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

После Утреннего Кофе Рейва в АТС на Некрасова пройдет Нетипичный нетворкинг под руководством ведущей коммуникативных игр Томы Стуловой. Никаких скучных знакомств по шаблону «Чем занимаешься? А, понятно...». Здесь нет визиток, зато есть драйв, игры, веселье и настоящие связи. Тебя ждут: — Знакомства через игру— никаких заученных презентаций. — Импровизация вместо скучных вопросов — прокачаешь спонтанность. — Формат «как в жизни»— будешь общаться легко, без официоза. Участникам утреннего кофе рейва — бесплатно https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/kofeyynyy-open-air-292643 Приходи знакомится, дружить, коллабиться. Все вопросы: https://t.me/tomastulova

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста