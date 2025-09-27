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Нетипичный нетворкинг
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
После Утреннего Кофе Рейва в АТС на Некрасова пройдет Нетипичный нетворкинг под руководством ведущей коммуникативных игр Томы Стуловой. Никаких скучных знакомств по шаблону «Чем занимаешься? А, понятно...». Здесь нет визиток, зато есть драйв, игры, веселье и настоящие связи. Тебя ждут: — Знакомства через игру— никаких заученных презентаций. — Импровизация вместо скучных вопросов — прокачаешь спонтанность. — Формат «как в жизни»— будешь общаться легко, без официоза. Участникам утреннего кофе рейва — бесплатно https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/kofeyynyy-open-air-292643 Приходи знакомится, дружить, коллабиться. Все вопросы: https://t.me/tomastulova
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