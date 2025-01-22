Cергей Подгорков – выдающийся фотограф советской эпохи. Он снимал повседневную советскую жизнь без глянца и предвзятости. То, что не видели или не желали видеть другие фотографы - бесконечные очереди за дефицитом, повсеместное пьянство, убогая жизнь различного рода городских маргиналов и другие негативные стороны советской жизни – он фиксировал на пленку. Его фотографии - документальное свидетельство ушедшей эпохи. Здесь и безногие нищие, считающие копейки у входа в магазин, и курящие подростки в школьной форме, и классическая сцена «на троих» в подворотне, и скорчившееся на земле тело пьяного на фоне бесконечной очереди у пивного ларька, и просто прохожие на ленинградских улицах. И всё это настолько подлинно, до боли знакомо и типично, что невольно пугаешься и восхищаешься пронзительным мастерством автора. Самое замечательное в фотографиях Сергея Подгоркова – это атмосфера того времени – убогость и безысходность, серая муть и беспросветность, тотальный застой и нищета, в общем, – последние дни умирающей советской империи. ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни