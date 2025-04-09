Работы красноречиво говорят об их авторе. Проявления телесности в лучах света, сочетание сухих веток и стеклянной посуды, пространство Петербурга, отягощённое порядком каменного убранства и редким солнцем, мосты автострад, которым кадрирование, т.е. взгляд фотографа, задает статус красивых строгих объектов, — всё свидетельствует о художнике, улавливающим гармонию бесконечных форм и поверхностей. Многие кадры будто лишены физического измерения и перекликаются с эпизодами снов в авторском кино. Кажется, он только использует реальность, её пространственно-временные измерения, чтобы трансформировать в выразительную пластическую конструкцию. Фотограф не бывает монотонным и предсказуемым. Каждое публичное представление его работ «освежает» зрителя посредством художественного эффекта, производимого разными техниками. И всякий раз испытываешь «облучение» авторскими отпечатками Сергея Свешникова, взламывающими стереотипы восприятия фотографии. ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни