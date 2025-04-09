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Несгоревшие сны. Фотографии Сергея Свешникова

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

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Про событие

Работы красноречиво говорят об их авторе. Проявления телесности в лучах света, сочетание сухих веток и стеклянной посуды, пространство Петербурга, отягощённое порядком каменного убранства и редким солнцем, мосты автострад, которым кадрирование, т.е. взгляд фотографа, задает статус красивых строгих объектов, — всё свидетельствует о художнике, улавливающим гармонию бесконечных форм и поверхностей. Многие кадры будто лишены физического измерения и перекликаются с эпизодами снов в авторском кино. Кажется, он только использует реальность, её пространственно-временные измерения, чтобы трансформировать в выразительную пластическую конструкцию.     Фотограф не бывает монотонным и предсказуемым. Каждое публичное представление его работ «освежает» зрителя посредством художественного эффекта, производимого разными техниками. И всякий раз испытываешь «облучение» авторскими отпечатками Сергея Свешникова, взламывающими стереотипы восприятия фотографии.   ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни

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