Анимационный триллер о двух друзьях, застрявших в странном отеле. Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим. Жанр: анимация, триллер, фантастика Русский язык