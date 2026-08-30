Возраст 18+
Кино
Про событие
Анимационный триллер о двух друзьях, застрявших в странном отеле. Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим. Жанр: анимация, триллер, фантастика Русский язык
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи