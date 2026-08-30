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Непокой

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Анимационный триллер о двух друзьях, застрявших в странном отеле. Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим. Жанр: анимация, триллер, фантастика Русский язык

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