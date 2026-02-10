Неовижн (Neovision)
Арсенальная наб., д. 1
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Завершение:
от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Неовижн (Neovision) — это фестиваль с длинной историей, посвящённый электронной музыке, визуальному искусству и обьединению любителей меланхоличной эстетики. Для тебя выступят: Summer Of Haze Bulletrain Vsn7 Broosnica Future Fire Blvck Cvrnvge Cryspel (Live) Fatal-M Corpsse MVRIV
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