Неовижн (Neovision) — это фестиваль с длинной историей, посвящённый электронной музыке, визуальному искусству и обьединению любителей меланхоличной эстетики. Для тебя выступят: Summer Of Haze Bulletrain Vsn7 Broosnica Future Fire Blvck Cvrnvge Cryspel (Live) Fatal-M Corpsse MVRIV