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Неогранённые драгоценности

Art Lair, Дивенская улица, 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 2012 год. Говард Ратнер владеет небольшим ювелирным магазином в Нью-Йорке. Являясь большим фанатом НБА, он жизни не мыслит без ставок на игры, поэтому находится по уши в долгах и постоянно скрывается от кредиторов. Однажды подельник приводит к нему в магазин ведущего игрока «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта, и в это же время из Эфиопии приходит посылка с редкими неогранёнными чёрными опалами. Зачарованный их блеском Гарнетт буквально приклеивается к этому куску породы, просит одолжить его на несколько дней и оставляет в залог чемпионское кольцо. Говард тут же закладывает кольцо в соседнем ломбарде и на вырученную сумму делает ставку на игру «Селтикс». Оригинальный звук + русские субтитры

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