В здание в стиле величественного итальянского палаццо в центре Петербурга — музей Академии Штиглица — мечтают попасть и жители, и гости города. Шагнёшь под его двойной стеклянный купол и расписные своды, узнаешь об истории музея и его создателей и познакомишься с богатой коллекцией прикладного искусства. Ты увидишь: — Большой выставочный зал под стеклянным куполом — залы, представляющие разные эпохи в истории развития искусства: античность, средневековье, Возрождение, барокко — Рафаэлевскую галерею в духе лоджий Ватиканского дворца — русский зал «Теремок» с узорчатыми росписями — готическую Византийскую комнату — зал Медичи с мифологическим буфетом — зал изразцовых печей: от сюжетных владимирских до сдержанных петербургских — и многое другое Даты проведения: 10 сентября в 15:30 17 сентября в 15:30 24 сентября в 15:30 Чтобы прогулка состоялась, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки — тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи.