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Немое кино под лайв-аккомпанемент: «Возница» (1921)

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Необычный кинопоказ под живой аккомпанемент мистического сказа о путешествиях душ в канун праздника, созданный на основе сказочно-фантастической повести Сельмы Лагерлёф. Главный герой, Давид Хольм (которого играет сам режиссёр), за несколько минут до наступления Нового года рассказывает своим приятелям легенду о Вознице — якобы, последний умерший в году человек в течение следующих двенадцати месяцев развозит души других упокоенных. Сопутствуя высокой драме, Хольма в оставшееся время до курантов постигает именно такая участь. С этого момента начинается потусторонняя история о прощении и искуплении. За музыку, создающую ещё один повествовательный слой, будут отвечать Артём Макоян, Соня Скобелева и Кирилл Секержицкий.

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