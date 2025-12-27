Необычный кинопоказ под живой аккомпанемент мистического сказа о путешествиях душ в канун праздника, созданный на основе сказочно-фантастической повести Сельмы Лагерлёф. Главный герой, Давид Хольм (которого играет сам режиссёр), за несколько минут до наступления Нового года рассказывает своим приятелям легенду о Вознице — якобы, последний умерший в году человек в течение следующих двенадцати месяцев развозит души других упокоенных. Сопутствуя высокой драме, Хольма в оставшееся время до курантов постигает именно такая участь. С этого момента начинается потусторонняя история о прощении и искуплении. За музыку, создающую ещё один повествовательный слой, будут отвечать Артём Макоян, Соня Скобелева и Кирилл Секержицкий.