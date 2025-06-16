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Немое кино под фортепиано: «Малыш» (1921)

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Погружение под фортепианную импровизацию в вечную историю о том, как сохранить в себе доброту и искренность, сталкиваясь с жестокостью и трудностями взрослого мира. «Малыш» — это не только классика немого кино, это культовая работа, которая вызвала волну неподдельных чувств и переосмысления человеческих ценностей. Это история о том, как один ребенок, несмотря ни на что, остается верен себе и миру. А взросление — это не всегда прогресс, иногда — черствение. Почему так сложно оставаться честным и открытым, когда вокруг черствеют сердца, что делает этот фильм культовым и почему его ценят по всему миру даже спустя века. Это и многое другое ты сможешь обсудить после кинопоказа с пианистом-тапером Сашей Вериш. Запись в Телеграме – @KVASoff1988

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