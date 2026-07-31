Правда ли, что Кристофер Нолан снимает самые хитроумно устроенные фильмы? Куда в кино течёт время, и всегда ли оно похоже на поток? Как не перепутать инверсивную и реверсивную структуры? Что стоит за кажущейся простотой композиции «Оппенгеймера»? О лекторе: Всеволод Коршунов. Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом».