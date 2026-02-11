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НЕискусственный интеллект: как сделать интересно

ЕСОД дом еврейской культуры, Большая Разночинная улица, 25

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции Николай поделится ответами на следующие вопросы: Что управляет нашим вниманием? Как искать истории и интересно рассказывать их? Как замечать необычное? Как писать, монтировать и находить контент, который собирает миллионы просмотров? Кто рассказывает? Николай Дубинин. Автор и ведущий YouTube-канала «ПослеЗавтра».

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