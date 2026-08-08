Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тебя осуждают бабушка и соседи, на твой прикид смотрят криво в метро и троллейбусе, но в Ионотеке ты можешь быть самим собой. Они называли тебя отбросом, но сегодня ты будешь сверкать. Акция «Три подружки» — компания 3 девушки проходят бесплатно. Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи