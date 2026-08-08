Тебя осуждают бабушка и соседи, на твой прикид смотрят криво в метро и троллейбусе, но в Ионотеке ты можешь быть самим собой. Они называли тебя отбросом, но сегодня ты будешь сверкать. Акция «Три подружки» — компания 3 девушки проходят бесплатно. Оплата на входе.