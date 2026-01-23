Лекция о связях и переломных моментах, о переходах от одной эпохи визуального и звукового опыта к другой. О том, как искусство и технологии со-существуют друг в друге и как это движение меняет восприятие мира. Лекция-траектория от кибернетического мышления XX века до сегодняшних алгоритмических и нейронных художественных практик. Сквозь ключевые произведения медиа-искусства увидишь как художники отвечали на сдвиги своего времени и какие вопросы становились центральными в разные эпохи. Лектор: Александр Андреев, медиахудожник, заведующий мультмедиа отделом БКЦ «НОТА».