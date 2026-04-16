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«Не сказки на ночь»: презентация книги Артёма Фуганова

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Артём Фуганов, историк и преподаватель, приглашённый лектор телеканала «Культура», расскажет о книге и об истории создания своей работы. На презентации ты узнаешь: – Из-за чего славянская мифология сложна в изучении, и почему мы сегодня знаем её такой, какая она есть. – Кого называют «заложным» покойником и при чём тут русалки и упыри. – Какими бывают домовые духи и почему с ними важно уживаться. – Так ли опасны обитатели лесов и болот, как о них говорят. А ещё, гость, задавший самый каверзный вопрос автору, получит книгу с автографом. Вход свободный, с собой обязательно возьми паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.

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