Артём Фуганов, историк и преподаватель, приглашённый лектор телеканала «Культура», расскажет о книге и об истории создания своей работы. На презентации ты узнаешь: – Из-за чего славянская мифология сложна в изучении, и почему мы сегодня знаем её такой, какая она есть. – Кого называют «заложным» покойником и при чём тут русалки и упыри. – Какими бывают домовые духи и почему с ними важно уживаться. – Так ли опасны обитатели лесов и болот, как о них говорят. А ещё, гость, задавший самый каверзный вопрос автору, получит книгу с автографом. Вход свободный, с собой обязательно возьми паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.