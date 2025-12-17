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Не прощаюсь, звони!

Памятник С. Довлатову, улица Рубинштейна, 23

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1995₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Иммерсивный спектакль-экскурсия по коммуналке Довлатова на Рубинштейна. Это будет встреча на стыке экскурсии, театра и квеста, посвящённая жизни и прозе Сергея Донатовича. Тебя ждёт эффект тотального присутствия — как будто входите в «живую рукопись» автора. «Не прощаюсь, звони!» позволяет прожить атмосферу подлинной коммунальной квартиры, где писатель жил в 1940–1970-е. Через детали быта раскрываются судьба и характер Довлатова: любовь, самоирония, литературные эксперименты и эмиграция в США. Звуки, запахи и подлинные артефакты советского времени, переплетённые с фрагментами прозы и писем писателя, создают эффект «ожившей страницы». Ведущий актёр проведёт зрителей по разным комнатам музея — каждая как отдельная глава биографии. Группы — до 20 человек, чтобы сохранить камерность. Финал — чаепитие и возможность неформально пообщаться с создателями и актёрами. Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.

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