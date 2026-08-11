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Не надо, было

ГаражСарай
10-я линия Васильевского острова, 55Б

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

— а в чем смысл точки между надо и было — это запятая — в чем смысл запятой — ну типа уже не надо, потому что было А кто ж знал то, но раз уж было, будет ещё. Всё как обычно. Первый концерт года, будешь петь, орать, грязь, танцы. Выбор за тобой, было или будет.

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