Не надо, было
10-я линия Васильевского острова, 55Б
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
— а в чем смысл точки между надо и было — это запятая — в чем смысл запятой — ну типа уже не надо, потому что было А кто ж знал то, но раз уж было, будет ещё. Всё как обычно. Первый концерт года, будешь петь, орать, грязь, танцы. Выбор за тобой, было или будет.
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