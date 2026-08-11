— а в чем смысл точки между надо и было — это запятая — в чем смысл запятой — ну типа уже не надо, потому что было А кто ж знал то, но раз уж было, будет ещё. Всё как обычно. Первый концерт года, будешь петь, орать, грязь, танцы. Выбор за тобой, было или будет.