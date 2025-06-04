Георгий Колосов — один из тех авторов, без которых невозможно представить себе не только российскую фотографию определённой эпохи, то есть конца 20-начала 21 века, но и её развитие в целом. В первую очередь, с его именем в первую очередь связано возрождение российской пикториальной фотографии, которая была разгромлена в 30-х годах. Как настоящий художник, он никогда не работал на тренды и требования кураторов. Он делает то, во что верит, идёт за своим сердцем и душой, — а это не вызывает громких скандалов. Однако, именно так создаются по-настоящему глубокие и искренние произведения. Открытие выставки пройдёт 4 июня в 18:00. Приходи на открытие 80-й выставки, на 80-летие автора и 10-летие галереи! ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни