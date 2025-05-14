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Не играл, но обсуждаю: Assassin’s Creed

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Измайловский проспект, 16/30, вход с 7-й Красноармейской, через арку во двор, домофон: 150

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Игры

Про событие

Под прицелом — Assassin’s Creed, франшиза, успевшая стать легендой и объектом постоянной критики. Почему одни фанаты скучают по скрытым клинкам, а другие радуются каждому новому RPG-перезапуску? Как серия справляется с сюжетной нагрузкой в виде десятков игр? Нужно ли совмещать историческую реконструкцию с мифологией и паркуром по памятникам ЮНЕСКО? В чём вообще глобальный сюжет и есть ли он? От крыш Иерусалима до замков феодальной Японии — ничто не истинно, всё дозволено. Это не лекция. И, скорее всего, тебе придется не только слушать, но и говорить. Если ты играл в любую из игр серии — приходи поделиться впечатлениями. Если нет — всё равно приходи, ведь в беседе важны не только знания, но и любопытство.

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