...Или о каких ограничениях стоит помнить тем, кто хочет использовать игры в прикладных целях. Лекция от преподавателей DH-центра ИТМО. Поговоришь о правилах, алгоритмах и об играх, которые формируют взгляд на искусство, реальность и исследования. В двадцатом веке многие художественные жанры ломали так называемую «четвертую стену», разрушая целостность реальности произведения и обращаясь напрямую к зрителю. А как обстоит дело с «четвертой стеной» в играх, где нет актеров и зрителей? Возможно ли управлять теми эффектами, которые возымеет игра или игровым поведением участника? Казалось бы, геймификация и серьезные игры уже плотно вошли в человеческую жизнь, но статус игрового опыта вызывает лишь больше вопросы. Эти вопросы ты и обсудишь. Спикер: Мария Могилевич, заместитель директора DH-центра, преподавательница, куратор практик, кандидат философских наук, исследовательница культуры, разработчица игр. Вход бесплатный, но необходима регистрация.